MystFest 2025: parole, indagini e impegno contro la violenza sulle donne

Il 26 giugno serata evento con Fondazione vittime di reato, Mondo Donna onlus e ospiti d’eccezione tra cronaca, educazione e arte

Il contrasto alla violenza contro le donne si porta avanti anche attraverso il racconto, la riflessione pubblica e il coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini. È questo lo spirito che anima l’edizione 2025 del MystFest,il festival del giallo, del noir e del true crime in programma a Cattolica dal 23 al 29 giugno. Una settimana intensa di storie, podcast, letteratura, musica e cinema che avrà come ospiti i principali protagonisti del mondo del giallo e non solo e che quest’anno ha come focus ‘Indagini sulla violenza’, per porre al centro del dibattito la drammatica realtà della violenza contro le donne, analizzata attraverso le lenti della cronaca, il ruolo dei media, l'importanza fondamentale dell'educazione sentimentale.

L’impegno della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, realtà nata venti anni fa per sostenere concretamente le vittime di reati e ancora oggi unica in Italia, è al centro di una serata dal titolo “Oltre le parole: riconoscere, denunciare, cambiare”.L’appuntamento èil 26 giugnodalle ore 21 in piazza 1° Maggio a Cattolica, dove lo scrittore e presidente della Fondazione, Carlo Lucarelli riceverà il VII premio Andrea G. Pinketts, nato per ricordare lo scrittore Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti, un riconoscimento che ha al centro la parola e l'importanza del linguaggio. Nell’occasione Lucarelli leggerà al pubblico del festival un estratto della puntata dedicata al femminicidio di Alessandra Matteuzzi tratta dal podcast della Regione “A fari spenti”.

Seguirà un dialogo tra il presidente della Fondazione Carlo Lucarelli, lo psicopedagogista Stefano Rossi, la scrittrice Maria Elisa Aloisie la direttrice della Fondazione Elena Zaccherini. Il confronto sarà accompagnato dal disegno dal vivo di Alessandro Baronciani, illustratore e fumettista, che tradurrà graficamente in tempo reale le suggestioni emerse dal dibattito.

La serata è realizzata in collaborazione con Mondo Donna onlus, è a ingresso libero, e con la possibilità di seguire anche in diretta streaming sull’home pagedel sito dellaRegione Emilia-Romagna.

Il MystFest è organizzato dal Comune di Cattolica, con il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tutte le info e il programma completo a questo link.

A Fari spenti – il podcast con Carlo Lucarelli

“A fari spenti” è un podcast nato per raccontare la storia delle donne, degli uomini e dei bambini sopravvissuti a reati gravi e di come hanno trovato la forza di andare avanti anche grazie al contributo della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, che da venti anni stanzia risorse per aiutare le vittime a rialzarsi. Con la voce di Carlo Lucarelli e le musiche di Godblesscomputers, è realizzato dall'Agenzia di Informazione e comunicazione della Regione per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato. Le 4 puntate del podcast sono online sui canali Spotify e Spreaker della Regione.