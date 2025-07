MystFest, a Cattolica arriva Gianrico Carofiglio in scena con "Il potere della gentilezza in jazz"

Il programma di venerdì 27 giugno

Dopo una riflessione sul tema dei processi mediatici e un confronto sulla violenza contro le donne, analizzata attraverso le lenti della cronaca, il ruolo dei media, l'importanza fondamentale dell'educazione sentimentale, il MystFest, che quest’anno ha scelto di accendere i riflettori su una delle emergenze sociali più gravi e urgenti, nella serata di venerdì 27 giugno prova a ricercare soluzioni possibili a un dramma che si ripete ormai quotidianamente.

Sul palco di piazza 1° Maggio alle 21.30 Gianrico Carofiglio porta in scena Il potere della gentilezza in jazz, un’orazione sull’importanza e necessità di praticare la gentilezza, sul potere del dubbio, della capacità di porre (e porsi) buone domande per affrontare le sfide della modernità.

“La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all'autoritarismo e alla violenza - afferma Carofiglio. È il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta. Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani”.

Ad accompagnarlo in questo viaggio sarà il sassofonista e compositore Piero Delle Monache.

Lo spettacolo sarà preceduto da una conversazione tra Leonardo Cemak e Alessandro Baroncianisu Profondo nero, la mostra di Cemak in corso alla Galleria Santa Croce.





Nel pomeriggio (ore 18, bagni 70/71 Oasis) Gialli sotto l’ombrellone avrà come ospiti tre protagonisti d'eccezione. A presentare i loro ultimi lavori al pubblico del MystFest saranno tre grandi nomi della narrativa italiana, componenti della giuria del Premio Gran Giallo città di Cattolica: Carlo Lucarelli con il suo Almeno tu(Einaudi, 2025), un thriller silenzioso, scorretto, crudele, Gabriella Genisi, ideatrice della serie poliziesca Le indagini di Lolita Lobosco, autrice di Una questione di soldi(Sonzogno, 2025) e Barbara Perna con Se tu non ridi più (Bompiani, 2025), un romanzo sorprendente, dove il giallo si intreccia al dramma umano. Modera Franco Forte. L’appuntamento è a cura della biblioteca comunale.





Alle 23.30 al Salone Snaporaz Visioni notturne presenta Cure, del regista giapponese Kiyoshi Kurosawa, un film del 1997, un viaggio nei meandri della psiche umana, una visione che lascia il segno.

Gli altri appuntamenti della giornata sono la masterclass in biblioteca Il mestiere dell’agente: come funziona un’agenzia letteraria, a cura di Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (a partire dalle 10), e le due visite guidate, I misteri del cacao e le antiche civiltà(ore 17 e ore 20, Staccoli pasticceria e cioccolateria), I misteri della Regina, tra il centro storico e la galleria Paparoni (prenotazione obbligatorio al n. 0541966621/697).