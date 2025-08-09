Nagasaki ricorda l’orrore atomico, a tre giorni dalla commemorazione di Hiroshima

Alle 11:02 ora locale, le 4:02 in Italia, l’intera città si è fermata per un minuto di silenzio nel Parco della Pace, nel punto esatto in cui la bomba esplose

A tre giorni dalle celebrazioni per l’80º anniversario del bombardamento di Hiroshima, oggi Nagasaki ha ricordato la propria tragedia. La città giapponese, situata nell’estremo sud-ovest dell’arcipelago, fu colpita il 9 agosto 1945 dalla seconda bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti, provocando la morte di oltre 70.000 persone, in gran parte civili.

Alle 11:02 ora locale — le 4:02 in Italia — l’intera città si è fermata per un minuto di silenzio nel Parco della Pace, nel punto esatto in cui la bomba esplose. Alla cerimonia hanno preso parte sopravvissuti, familiari delle vittime, autorità giapponesi e rappresentanti diplomatici di diversi Paesi, tra cui l’Italia.

Il nostro Paese, da tempo impegnato nel promuovere il disarmo nucleare attraverso le sedi internazionali, ha rinnovato il proprio appello alla cooperazione globale per la pace. In un messaggio inviato per l’occasione, l’ambasciatore italiano in Giappone ha ricordato come la memoria di Hiroshima e Nagasaki debba essere “monito permanente per evitare che tragedie simili possano ripetersi”.

Le commemorazioni di quest’anno assumono un significato particolare: si svolgono in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni geopolitiche e dal dibattito sul futuro delle armi nucleari. Il legame tra Italia e Giappone, rafforzato anche dalla memoria di queste date, si fonda sulla comune condanna dell’uso dell’atomica e sulla volontà di promuovere la sicurezza internazionale attraverso il dialogo.