Nagel vende ancora: incassati oltre 53 milioni di euro
Anche Pagliaro e Vinci cedono azioni Mediobanca dopo le dimissioni del CdA
I vertici di Mediobanca proseguono nelle cessioni di azioni personali, in coincidenza con le dimissioni del consiglio di amministrazione in vista dell’assemblea del 28 ottobre.
L’amministratore delegato Alberto Nagel ha venduto 465.222 azioni a un prezzo medio di 21,41 euro, incassando circa 10 milioni di euro. Una somma che porta il totale delle sue dismissioni a oltre 53 milioni, considerando i 43 milioni già realizzati con precedenti operazioni.
Anche il presidente Renato Pagliaro, in carica fino all’assemblea, ha effettuato la sua cessione: 100.000 titoli a 21,37 euro per azione. Il direttore generale Francesco Saverio Vinci ha venduto invece 112.688 azioni al prezzo medio di 21,57 euro.
Le azioni erano state assegnate ai manager come parte della remunerazione variabile legata ai risultati conseguiti negli anni. Le operazioni si inseriscono in un contesto di passaggio delicato per la governance di Mediobanca, che si prepara al rinnovo degli organi societari.