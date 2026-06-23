Napoli, 21enne ucciso a colpi di pistola davanti casa nel quartiere Miano

Lorenzo Spasiano, operaio incensurato, è morto dopo essere stato colpito al torace in via Caprera. Indagini dei carabinieri: si cerca il movente, esclusi al momento legami con la criminalità

Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Napoli, in un agguato avvenuto davanti alla sua abitazione nel quartiere Miano.

L’episodio si è verificato in via Caprera, dove il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata, che lo ha colpito al torace. Le condizioni del 21enne sono apparse subito gravissime.

Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’inchiesta, Lorenzo Spasiano non avrebbe alcun legame con ambienti criminali, elemento che rende al momento ancora più complesso individuare il movente dell’agguato.

La comunità del quartiere Miano è sotto shock per l’ennesimo episodio di violenza armata in città, mentre proseguono senza sosta le indagini per risalire all’autore dell’omicidio.