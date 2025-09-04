Napoli, donna ferita dal marito lo accoltella e lo uccide: arrestata

Ricoverata in codice rosso ma non in pericolo di vita. In casa presenti la figlia e la nipote della coppia. La donna invoca la legittima difesa

Omicidio nella notte a Napoli, in via Sant’Arcangelo a Baiano, dove una lite familiare è culminata in tragedia. Una donna, aggredita e ferita con un coltello dal marito, ha reagito colpendo a sua volta l’uomo, che è stato trovato morto nel letto della loro abitazione.

È stata la stessa donna a chiamare i soccorsi subito dopo l’accaduto. Trasportata d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata ricoverata in codice rosso, ma le sue condizioni non risultano tali da metterne in pericolo la vita.

Al momento dell’aggressione, in casa erano presenti anche la figlia della coppia e la nipote, testimoni indirette della drammatica vicenda.

La donna ha dichiarato agli inquirenti di aver agito per legittima difesa. La sua versione è stata vagliata dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli, che dopo un lungo interrogatorio hanno disposto il suo arresto.