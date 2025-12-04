Napoli, Inter e Atalanta ai quarti di Coppa Italia

La fiaccola dei Giochi Milano-Cortina arriva oggi a Roma

Napoli, Inter e Atalanta conquistano i quarti di finale di Coppa Italia al termine di una giornata ricca di emozioni. Gli azzurri soffrono più del previsto contro il Cagliari e passano soltanto ai calci di rigore, con un interminabile 10-9 che premia la squadra di Mazzarri. Vittoria netta invece per l’Inter, che travolge il Venezia con un convincente 5-1 e conferma l’ottimo stato di forma. Passaggio del turno senza difficoltà anche per l’Atalanta: i nerazzurri bergamaschi dominano il Genoa con un secco 4-0, raggiungendo così la Juventus tra le prime otto della competizione.

Il programma della Coppa Italia prosegue oggi con due sfide molto attese: alle 18 si gioca Bologna–Parma, derby emiliano dal sapore storico, mentre alle 21 riflettori puntati sull’Olimpico per Lazio–Milan, match che promette spettacolo e intensità.

Intanto, in ambito olimpico, cresce l’attesa per Milano-Cortina 2026. La fiaccola olimpica arriva oggi a Roma direttamente da Atene, segnando l’inizio ufficiale del suo percorso italiano. Sarà Gregorio Paltrinieri a dare il via, sabato, al viaggio della fiamma attraverso il Paese. Tra i tedofori attesi figurano anche Achille Polonara e Matteo Berrettini, che accompagneranno simbolicamente l’avvicinamento ai Giochi Invernali.