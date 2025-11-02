Narducci firma il colpaccio: Sampierana supera 2-1 il Castenaso

I bianconeri al terzo hurrà consecutivo

Sampierana - Castenaso 2-1

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Cangini (36' st Conficoni), Narducci, Lorusso, Quercioli (12' st Pieri), Petrini, Di Novella (30' st Sylla), S.Braccini (48' st Pungelli), Ariyo. A disp.: Zamagni, D.Braccini, Yabre, Barchi, Soldati. All.: Belli.

CASTENASO: Sanarelli, Alberti (30' st Melli) Magliozzi, Canova, Sulis, Battaglia, Mantovani, Colli (24' st Hassler), Boschi, Barbieri, Mura (21' st Sansonetti). A disp.: Iacenda, Di Mascio, Neri, Ghiselli, El Bouhali, Benassi. All.: Rizzo.

ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.

RETI: 13' pt S.Braccini, 33' st Sulis, 37' st Narducci.

AMMONITI: Rossi, Ariyo, Alberti, Canova, Colli.

SAN PIERO IN BAGNO Riparte il cammino vincente della Sampierana: dopo 4 partite e un solo punto, la squadra di Belli trova la terza vittoria consecutiva e agganciano il secondo posto in classifica, in compagnia proprio del Castenaso e del Mezzolara. Oggi al Campodoni di San Piero si gioca su ritmi alti. Al 13' Sampierana in vantaggio con un gran tiro dai 35 metri di Simone Braccini che si infila sotto la traversa. Risponde il Castenaso su calcio d'angolo, batte Canova per la testa di Boschi, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 35' è ancora la squadra di casa che attacca con Quercioli: dopo uno slalom dal limite dell'area, il tiro costringe il portiere alla deviazione in angolo. Nella ripresa il Castenaso va alla ricerca del pari, ma la difesa di casa è davvero in giornata di grazia. I ragazzi di Belli affondano in contropiede con Braccini che serve Sylla, il tiro a botta sicura è respinto da Sanarelli. Al 78' arriva il pari con Sulis che di testa batte imparabilmente Ravaioli. La Sampierana reagisce e torna in vantaggio all'82' con una punizione bomba di Narducci dai 30 metri. Ultimi minuti di gioco con il Castenaso all'arrembaggio, ma senza altri pericoli per la porta di Ravaioli.