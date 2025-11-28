Altarimini

Nasce a Riccione la Scuola San Carlo Acutis: nido, infanzia e primaria

Sabato 29 novembre l'Open Day

A cura di Redazione
28 novembre 2025 15:38
Nasce a Riccione la Scuola San Carlo Acutis: nido, infanzia e primaria - Ass. Koinè
Ass. Koinè
Riccione
L’Associazione Koinè Riccione, nata da un gruppo di famiglie riccionesi per proseguire l'esperienza di scuola pubblica paritaria, raccogliendo il testimone dalla Fondazione Karis, compie i primi passi e dedica la propria proposta educativa a San Carlo Acutis.

«Abbiamo scelto il giovane santo contemporaneo San Carlo Acutis — dichiara il Presidente dell’Associazione, Paolo Lombardi — perché la sua vita e il suo cammino di fede incarnano i valori che desideriamo trasmettere: apertura, accoglienza, passione per l’incontro con gli altri, impegno autentico e originalità personale. Un santo del nostro tempo che parla al cuore dei giovani, e che ben si adatta a una scuola paritaria cattolica votata all’innovazione e alla valorizzazione dell'unicità di ogni bambino».
Continua Lombardi «San Carlo Acutis rappresenta un ponte tra spiritualità, tecnologia e umanità. In una scuola che si propone come “fucina di futuro”, la figura di Carlo è un modello di come fede e modernità possano andare di pari passo».

La Scuola San Carlo Acutis accoglierà dal prossimo anno scolastico gli alunni di Nido, Infanzia e Primaria presso i locali già operativi in viale Boito 11 a Riccione. In questo modo si garantisce continuità, valorizzando l’eredità educativa esistente e introducendo al contempo una rinnovata ispirazione pedagogica.

Per conoscere la nuova scuola, le famiglie sono invitate a partecipare all’Open Day che si terrà la mattina di sabato 29 novembre, a partire dalle ore 9.30, nella sede di viale Boito 11. In tale occasione sarà allestita una mostra dedicata a San Carlo Acutis, pensata per far conoscere la sua vita e il suo messaggio

