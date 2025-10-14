Nasce a Rimini il primo box di CrossFit accessibile a tutti

Inaugurata la nuova sede di CrossFit Way Out: 400 metri quadrati senza barriere per promuovere salute, inclusione e socialità

A Rimini sarà il primo box di CrossFit senza barriere, accessibile anche a persone con disabilità. Un sogno che si avvera per Tobia Celli, owner di CrossFit Way Out, che sabato scorso ha inaugurato la nuova sede – sempre in via della Lontra – con l'obiettivo dichiarato di farla diventare finalmente "la palestra di tutti i riminesi", una comunity per promuovere salute, inclusione e socialità.

Quattrocento metri quadrati, con rampe, spogliatoi moderni e attrezzature all'avanguardia per abbattere, oltre alle barriere, anche i pregiudizi. "Soprattutto – spiega Celli - quelli verso il CrossFit che viene visto ancora da molti come uno sport non sicuro, usurante, non adatto alle donne e agli adolescienti. Figuriamoci a chi è portatore di handicap. E invece numerosi studi dimostrano come un’attività fisica costante e varia come questa possa prevenire malattie, migliorare la salute cardiovascolare e aumentare la qualità della vita, aiutando le persone a sentirsi più energiche e performanti".

"Quello che garantiamo e che forse ci differenzia da altre strutture – continua – è un percorso che, oltre all'esercizio, unisce una consulenza nutrizionale e un'assistenza fisioterapica, in modo che ognuno possa avere un allenamento sostenibile e su misura".

Presente al taglio del nastro anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, che solo tre settimane fa aveva 'benedetto' la prima edizione dell'Italian Community Championship, l'evento nazionale di CrossFit andato in scena al Parco del Mare. A rendere ancora più dolce la serata anche il rinfresco di Alisée Pâtisserie, eccellenza della pasticceria riminese. Una collaborazione tra giovani imprenditori locali che dimostra come lo sport e l’impresa possano fare rete per valorizzare il territorio.