Nasce a Villa Verucchio il progetto CI.VI.VO. Eventi

Un gruppo di volontari si propone di supportare il Comune in iniziative culturali e turistiche

A Villa Verucchio è nato un nuovo progetto, il CI.VI.VO. Eventi, formato da un gruppo di volontari con l’obiettivo di affiancare il Comune nell’organizzazione di iniziative, attività turistiche e culturali.

Ieri sera il gruppo ha debuttato con una festa inaugurale curata da GM Eventi, che ha animato la piazza del vecchio ghetto con musica e dj set.

Il CI.VI.VO. Eventi dà appuntamento alla cittadinanza per il prossimo evento in programma, previsto a breve.