Nasce Clubbel, l’app riminese che guida la movida e non solo

Ideata da Enrico Sampaoli e Francesco Gabellini, la piattaforma connette eventi, locali e artisti: una mappa geolocalizzata per scoprire tutta la musica, dal folk alla techno, con ambizioni nazionali

A Rimini nasce Clubbel, l'app della movida (e dell'entertainment) che dice sempre dove c'è musica.

A inventarsela Enrico Sampaoli e Francesco Gabellini, due giovani riminesi che hanno trasformato la loro passione per gli eventi e la musica in una piattaforma digitale che metterà in connessione tutte le anime dell'intrattenimento (non solamente quello notturno): locali, organizzatori di eventi, deejay, ma anche artisti, ballerini e band musicali. Fino all'opera lirica e alla musica classica. “Vogliamo essere dove c'è musica e intrattenimento, dal folk alla techno”.

"Clubbel (già 500 utenti registrati in poche settimane, ndr) nasce infatti come uno strumento di discovery", ha spiegato Sampaoli, 32 anni, un master in gestione d'impresa e anni di esperienza nei locali. "Al centro del progetto c'è l'utente finale, un pubblico che oggi chiede di restare aggiornato sulle ultime novità dell'intrattenimento e che - attraverso un'unica applicazione - potrà riuscire a districarsi nel variegato mondo dell'intrattenimento, senza perdere ore a reperire informazioni tra Instagram e mille altri siti. L'idea – prosegue Sampaoli – è nata durante una vacanza a Lisbona. Non conoscevo la città, non sapevo dove andare a divertirmi e alla fine, perso tra Google e i vari siti turistici, mi sono ritrovato in albergo alle dieci di sera. Per cui mi sono detto: perché non creare un'app in cui far confluire, a portata di click, tutte le proposte di divertimento?!”.

Mercoledì sera il lancio ufficiale con un party family&friends all'Easy di via Cairoli, dove i due giovani riminesi – insieme all'informatico Alessio Bussolari, cattolichino d'adozione e anima tecnologica del gruppo – hanno chiamato a raccolta tanti tra i protagonisti della movida rivierasca, amici, deejay, organizzatori di eventi e titolari di locali. Un modo per presentare la loro idea al pubblico, dopo il primo assaggio al Beat Fest su Viale Vespucci. "Il nostro banco di prova è l'estate alle porte. Rimini è un territorio pilota, la piattaforma è tecnicamente già pronta per svilupparsi anche su scala nazionale", ammette Gabellini, che non ha nascosto tutta l'ambizione per un progetto al quale i tre professionisti lavorano ormai da un anno e mezzo. “Ci vediamo tutti i giovedì, da più di un anno”.

Uno strumento di discovery, a metà tra un'app e un social network. “Clubbel permetterà a tutte le persone di scoprire i migliori eventi musicali in provincia di Rimini, muovendosi tramite una mappa geolocalizzata”, prosegue Gabellini. “Ogni locale, ogni artista e ogni organizzatore avrà una propria scheda profilo, con la possibilità di collezionare follower come sui social. Una notifica push avviserà così l'utente quando il deejay o la band del cuore confermerà la partecipazione ad un evento, con la possibilità di condividerlo automaticamente su Instagram”. Oltre alla mappa, gli utenti registrati potranno suddividere la ricerca anche per tipologia di evento: dal brunch con deejay (il cosiddetto soft club) all'aperitivo con musica dal vivo, dalla cena con Karaoke al grande festival musicale. Insomma, decisamente per tutti i gusti.

Una vetrina per locali, artisti e organizzatori di eventi. “Ma Clubbel – aggiunge Sampaoli – guarda anche al B2B: un artista potrà infatti farsi conoscere da un locale attraverso la sua partecipazione ad un evento. E viceversa. Creando connessioni tra i vari stakeholder del settore. Ma soprattutto gli stessi locali e gli stessi artisti, che siano deejay o band musicali, potranno aggiornare la propria community senza doverla bombardare continuamente di storie su Instagram. Uno strumento gratuito per comunicare con un pubblico già caldo e targetizzato”.

Valorizzazione del territorio. L'applicazione – spiega Gabellini – non faciliterà la vita soltanto agli utenti riminesi. “Crediamo molto nella valorizzazione del territorio, soprattutto in chiave turistica. Pensate a chi quest’estate verrà in vacanza a Rimini: gli basterebbe inquadrare un QR code per avere subito un aggiornamento su tutti gli eventi musicali della provincia. Uno strumento che supporta gli albergatori e migliora notevolmente l’esperienza del turista”.

Clubbel è già attivo: basta registrarsi su www.clubbel.com e scaricare comodamente l'app.