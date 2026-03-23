Nasce il concorso fotografico “Rimini, fermo immagine”

Il Club 41 invita studenti e residenti a raccontare la città attraverso uno scatto dedicato a Vittorio Soave, con premi fino a 1.000 euro

Una foto dedicata alla città. Il Club 41 di Rimini promuove la prima edizione del concorso ‘Rimini, fermo immagine’ fra chi ha la passione di dedicare uno scatto fotografico alla propria città.

Si tratta di un concorso fra studenti delle scuole superiori e residenti a Rimini, dedicato a Vittorio Soave, non un professionista dell’immagine, bensì una persona che con generosità e passione ha coltivato l’hobby della fotografia per tutta la vita, anche al servizio del Club 41 nell’ambito delle sue iniziative di servizio, sociali e culturali, sul territorio.

“Vogliamo stimolare i giovani studenti a guardare alla città con amore e passione – spiegano dal Club 41- fino a isolare un’immagine con una fotografia, anche non professionale ma testimonianza di uno sguardo d’affetto verso Rimini. L’uso diffuso dello smartphone per le immagini viene dedicato in larga parte a persone o a se stessi, noi vorremmo far allargare lo sguardo alla nostra città, affinché sia valorizzata nei suoi aspetti. Il tema è libero, ognuno potrà individuare un fermo immagine di Rimini e concorrere”.

In palio anche dei premi in denaro: 1.000 euro al primo classificato, 500 euro al secondo e 250 al terzo. Sarà una giuria composta da soci del club ed esperti di fotografia a decretare i tre vincitori.

Le immagini in formato jpeg e dalla dimensione massima di cm 21x29 e dovranno pervenire entro il 30 giugno alla mail [email protected]. insieme alla foto sono indispensabili i dati dell’autore della foto: nome e cognome, data, luogo di nascita e indirizzo di residenza, la scuola frequentata con indirizzo e classe di appartenenza.