Nasce il Consorzio Etico San Marino: quattro associazioni uniscono le forze nel sociale

Firmato l’atto preliminare: al via il percorso che porterà alla costituzione ufficiale del nuovo organismo dedicato a diritti, inclusione e sostegno alle famiglie

Venerdì 21 novembre quattro realtà del sociale sammarinese — Batticinque, Oceano Blu, Attiva-Mente e la cooperativa InVolo — hanno firmato il documento preliminare per dare vita al Consorzio Etico San Marino. Con questa sottoscrizione si avvia ufficialmente il percorso che porterà, a breve, alla costituzione notarile del nuovo organismo, pensato per unire e rafforzare le associazioni che lavorano su inclusione, diritti e sostegno alle persone con disabilità. Il Consorzio si basa su valori condivisi come trasparenza, partecipazione e coesione, e si ispira alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo è sviluppare progetti comuni, rappresentare in modo unitario il settore e valorizzare il lavoro delle singole organizzazioni. Al momento della costituzione formale saranno definiti Carta dei Valori, Statuto, direttivo, comitato etico e le modalità di ingresso di altri enti. Il progetto rimane infatti aperto ad ulteriori associazioni che vogliano partecipare. La firma rappresenta un segnale di responsabilità e collaborazione tra realtà diverse ma unite da una visione di Paese più inclusivo e attento ai diritti.