Nasce la prima casa editrice di giochi da tavolo riminese: la sfida di 3 ragazzi al Lucca Comics

La Knights Creations di Cattolica presenta i suoi primi 4 board game al più grande evento italiano del settore

Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, hanno intrapreso una nuova avventura imprenditoriale e dopo ben 2 anni di duro lavoro, oggi saranno ospiti dal 29 ottobre al 2 novembre, al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale. I ‘cavalieri’ creatori di giochi (da qui il nome della loro società Knights Creations) sono Gianluca Horton (40 anni, residente a San Clemente), Filippo Bersani (30, Cattolica) e Mirco Generali (42, Misano). Tre informatici nella vita di tutti i giorni ma uniti dall’amore per il mondo ‘analogico’ dei giochi da tavolo, di ogni genere.

“Da due anni abbiamo deciso di intraprendere questa avventura imprenditoriale raccontano perché ci siamo resi conto che fuori dal lavoro, la passione comune ci ha unito tantissimo e ci ha fatto venire un sacco di idee. Stiamo progettando giochi noi stessi e nel frattempo abbiamo testato, analizzato e alla fine stiamo producendo, una serie di nuovi giochi da tavolo con autori provenienti da tutta Italia. Abbiamo collaboratori, illustratori, ideatori da ogni regione. E la richiesta è ogni giorno più grande. I primi 4 giochi ultimati, sono pronti e faremo la dimostrazione ufficiale in anteprima, proprio durante il Lucca Comics, grazie alla collaborazione con Fantasia Store che ci aiuta a farci conoscere e lavorerà con noi al progetto”.

Da una ricerca condotta da Censuswide emerge che negli ultimi anni c’è stata un’esplosione di giochi di società. Il pubblico è sempre più ampio e numeroso, grazie anche al moltiplicarsi di tipologie evolute e coinvolgenti, rivolte a gamer esperti ma anche a famiglie. Per il 40% degli intervistati, i giochi da tavolo rappresentano una forma di socializzazione.

“La cosa bella di questo mondo è che non c’è una fascia d’età dicono Gianluca, Filippo e Mirco Anzi dopo il periodo Covid la richiesta è cresciuta tantissimo, soprattutto tra le famiglie. Sempre più persone si vogliono avvicinare a questo mondo, lontano da ciò che è digitale. Un modo per condividere esperienze, amicizie, per trascorrere del tempo insieme”.

Le nuove creazioni che i tre riminesi porteranno a Lucca Comics sono: Crystal Echoes, un party game strategico e competitivo con tanti giocatori, No Escape until Down, gioco investigativo e di deduzione, Deliricard, gioco di carte satirico e comico allo stesso tempo, e Medieval Monster Hunt, un gioco punitivo in stile gotico, di sopravvivenza, con cacciatori e mostri.

“Le demo di questi giochi saranno provate dal pubblico a Lucca Comics, saremo presenti al padiglione Carducci tutti i giorni con Fantasia Store dicono i fondatori di Knights Creations Parteciperemo poi alla fiera dei giochi Milano Games Week & Cartoomics di novembre e poi in primavera al Play di Bologna”.

Entro il 2026 gli obiettivi da raggiungere per i tre imprenditori riminesi sono diversi: “Prima di tutto farci conoscere, aprire piattaforme di crowdfunding per finanziare la produzione in larga scala dei giochi e dare al grande pubblico la possibilità, sul nostro sito, di acquistare online i nuovi giochi prodotti. Poi ci piacerebbe collaborare anche con associazioni, comuni, esperti di settore”.