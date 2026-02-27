Nasce l’Anagrafe Nazionale Assistiti: cosa cambia dal 2 marzo

Lunedì 2 marzo possibili rallentamenti agli Sportelli Unici CUP aziendali

Il 2 marzo entrerà in funzione contemporaneamente in tutta Italia la nuova Anagrafe Nazionale Assistiti (Ana).

Ana è la nuova anagrafe di riferimento per la Sanità pubblica nazionale, la cui attuazione è prevista dal dpcm 1 giugno 2022, che prevede la costituzione di una banca dati unica per tutte le aziende sanitarie del territorio nazionale, che raccoglie i dati anagrafici e amministrativi dei soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

I cittadini non devono fare nulla: con questo nuovo sistema le informazioni in possesso della pubblica amministrazione saranno trasferite automaticamente, facilitando i cittadini, come ad esempio in caso di trasferimento di residenza in altra regione.

Per consentire l’avvio del nuovo sistema, i servizi di scelta del medico da Fascicolo Sanitario Elettronico saranno temporaneamente sospesi nella giornata di domenica 1 marzo. Nella fase di avvio da lunedì 2 marzo agli Sportelli Unici Cup dell’Ausl Romagna si potranno verificare rallentamenti nello svolgimento delle attività di scelta e revoca del medico e rilascio esenzioni.

Maggiori informazioni sono consultabili al link https://www.anagrafesanitaria.gov.it/it/