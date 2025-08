Nasce un ponte europeo tra San Marino e Rimini

Primo Gect tra un Paese Ue e uno extra-Ue per promuovere mobilità, cultura e sviluppo sostenibile

San Marino e la Provincia di Rimini stanno lavorando alla creazione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (Gect), il primo tra uno Stato membro dell’Ue e uno non membro. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, è intitolato "Terre di accoglienza e libertà" e mira a rafforzare la collaborazione in settori chiave come mobilità sostenibile, turismo, ricerca, università, economia, cultura e pari opportunità.

Sostenuta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sammarinese, dalle istituzioni romagnole e dalla Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa rappresenta un importante passo nel percorso di integrazione europea del Titano. Il progetto sarà sottoposto anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai ministeri italiani competenti.