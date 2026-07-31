Nascondeva la cocaina in una scatola di caramelle: arrestato con quasi 9 mila euro in contanti

Il giovane di nazionalità albanese è stato fermato dalla Polizia a Marina Centro

Un giovane di nazionalità albanese è stato arrestato giovedì 30 luglio dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 10.45 gli agenti ad un posto di blocco hanno fermato un'autovettura condotta da un giovane che, al momento di esibire i documenti, ha estratto un portafoglio contenente una vistosa quantità di banconote. Alla richiesta di spiegazioni sull'origine del denaro, l'uomo ha dichiarato di essere disoccupato.Gli accertamenti nelle banche dati delle forze di polizia hanno portato alla luce precedenti specifici in materia di stupefacenti, tra cui un arresto eseguito dai Carabinieri di Cattolica nel 2019. Considerato anche il comportamento particolarmente agitato del conducente, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo del veicolo.La perquisizione ha permesso di rinvenire un contenitore di caramelle all'interno del quale erano nascosti involucri termosaldati, normalmente utilizzati per il confezionamento di sostanze stupefacenti, oltre a 20 dosi che sono risultate essere cocaina. Nell'auto sono stati inoltre trovati 8.975 euro in contanti, suddivisi in diversi involucri avvolti nel cellophane, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, identificato tramite fotosegnalamento e arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.