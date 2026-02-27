Nascondeva la droga nella cappa della cucina: arrestato pusher a Miramare

Sorpreso a cedere cocaina nei pressi di un locale

Un 42enne di nazionalità albanese è stato arrestato ieri sera (giovedì 26 febbraio), dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina nei pressi di un locale di Miramare. I Carabinieri ne avevano già monitorato i movimenti da inizio settimana. Dopo averlo fermato e identificato, hanno effettuato i controlli di rito nell'appartamento di residence, a Rimini, in cui il 42enne è domiciliato, scoprendo altre nove dosi di stupefacente nascoste tra le maglie dei filtri della cappa aspirante, nel vano cucina. Oltre alla cocaina, sono stati sequestrati 255 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.