Nascondeva un ordine di cattura: donna fermata dalla polizia in centro a Rimini

Nei guai una 35enne spagnola

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un arresto. Protagonisti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, temporaneamente aggregati alla Questura di Rimini per il periodo estivo, impegnati in un giro di controllo nella zona del centro cittadino.

L'attenzione degli operatori si è concentrata su un'autovettura a bordo della quale si trovavano tre persone straniere, il cui atteggiamento ha destato sospetti. Fermati per l'identificazione, i tre sono stati sottoposti a verifica tramite le banche dati delle forze dell'ordine, che ha permesso di accertare come tutti avessero precedenti penali.

In particolare, per una delle donne è emerso un ordine di esecuzione per la carcerazione, ancora da eseguire. La pattuglia ha quindi proceduto ad accompagnarla in Questura per gli accertamenti di rito, dove i rilievi foto-segnaletici hanno confermato la necessità di dare esecuzione al provvedimento restrittivo.

Espletate le formalità previste, la donna, cittadina spagnola, è stata quindi tradotta presso il carcere femminile di Forlì-Cesena e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.