San Marino, sentenza per l’ex aiuto cuoco dell’asilo nido Nascose la condanna per abusi su minori: un anno e mezzo di carcere

Steven Raoul James, già condannato in Italia a quattro anni e quattro mesi, sanzionato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale dopo l’incarico negli asili nido sammarinesi

Prima condanna a San Marino per Steven Raoul James, il sammarinese già condannato in Italia a quattro anni e quattro mesi per violenza sessuale su minori. Il giudice Adriano Saldarelli gli ha inflitto un anno e sei mesi di prigionia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, come riferisce il quotidiano “L’Informazione”.

All’uomo è stato contestato di aver omesso di comunicare agli uffici sammarinesi la propria situazione giudiziaria, anche dopo che la condanna italiana era diventata definitiva. Il Promotore fiscale aveva chiesto una pena di un anno e nove mesi, mentre la difesa aveva sollecitato l’assoluzione.

James si trova attualmente nel carcere dei Cappuccini, dove sta scontando la pena inflitta in Italia, con termine previsto il 22 dicembre 2029. La vicenda aveva suscitato forte scalpore per l’incarico ottenuto come aiuto cuoco in un asilo nido sammarinese, nonostante la condanna oltreconfine.