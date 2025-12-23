Natale 2025, Coldiretti e Confartigianato donano al Vescovo la statuina simbolo del lavoro

La nuova figura rappresenta agricoltura e costruzioni, puntando l'attenzione su integrazione e sicurezza sul lavoro

Coldiretti Rimini e Confartigianato Imprese Rimini hanno consegnato al Vescovo della Diocesi di Rimini, Nicolò Anselmi, la statuina del presepe 2025, pensata per arricchire il racconto della Natività con una figura capace di parlare al presente.

La statuina di quest’anno raffigura il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni e richiama temi centrali per la società contemporanea come integrazione, inclusione e sicurezza sul lavoro, intesa come valore fondamentale a tutela della persona e della dignità umana.

La consegna è avvenuta da parte del Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi e del Vice Direttore Giorgio Ricci, nell’ambito di un progetto nazionale promosso da Coldiretti e Confartigianato, che prevede la distribuzione delle statuine nelle diocesi di tutta Italia.

Per Confartigianato Imprese Rimini erano presenti il Presidente Davide Cupioli, il segretario generale Gianluca Capriotti, il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni e Primo Olivieri in rappresentanza della Cooperativa Bagnini Rimini Sud.

Ogni anno il presepe si arricchisce di nuovi mestieri e nuove figure simboliche: dalla solidarietà durante la pandemia all’innovazione digitale, dalla sostenibilità ambientale alla formazione, fino alla valorizzazione del cibo Made in Italy. Il 2025 mette al centro il lavoro come strumento di coesione sociale e costruzione di comunità, trasmette gli ideali

Per questa edizione, si è scelto di rappresentare il tema della qualità e del Made in Italy che incarnano la ricerca della materia prima, la cura delle produzioni, la certificazione e tracciabilità dei prodotti, il riconoscimento di un valore aggiunto che l’artigianato e l’agricoltura esprimono.