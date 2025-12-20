Natale 2025, cresce la spesa degli italiani: 211 euro in media per i regali
Confcommercio e Confcooperative: aumentano i costi per doni e cenoni delle festività
Gli italiani si preparano al Natale con un budget in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Secondo un’indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, quasi 9 italiani su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali natalizi, mentre aumenta dal 13% al 13,2% la quota di chi supererà questa soglia. La spesa media per i doni si attesta a 211 euro.
L’indagine evidenzia anche come verrà utilizzata la tredicesima mensilità da parte di chi la percepisce: il 22,8% la destinerà alle spese per la casa e la famiglia, il 22,1% al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette, mentre quasi il 18% la userà per l’acquisto dei regali di Natale.
A crescere è anche la spesa per la tavola delle feste. Secondo l’analisi del Centro Studi Confcooperative, gli italiani spenderanno complessivamente 3,5 miliardi di euro per i cenoni delle festività natalizie, con un aumento di 500 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Un incremento dovuto in larga parte all’impennata dei prezzi, che continua a incidere sui consumi alimentari.