Natale a Santarcangelo: il programma degli eventi dal 19 al 21 dicembre

Tombole, artigianato e beneficenza: il fine settimana natalizio entra nel vivo

Mancano pochi giorni al Natale e gli appuntamenti a Santarcangelo proseguono con numerose proposte dedicate a grandi e bambini.

Venerdì 19 dicembre alle ore 20,30 al Centro sociale anziani “Franchini” è in programma la Tombola della Consulta del Settore civile promossa da Avis, mentre sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 8,30 alle 19, in piazza Ganganelli torna il mercatino degli artigiani di “Mani in piazza. Il mercato delle idee”. Negli stessi orari, il gazebo di piazza Ganganelli ospiterà un nuovo appuntamento con i laboratori didattico-artistici “ChristmART Trees” a cura di Città Viva e MarbreBlond DidArt aps.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17 e 18,30, sotto al porticato del Municipio il Coro Davvero si esibirà con i Canti di Natale per raccogliere fondi a favore del Laboratorio solidale odv. Alle 17,30 in biblioteca, invece, Ugo Amati presenta il suo libro “T’ci propri un gran Pataca!” in dialogo con Massimo Eusebio.

Le iniziative del fine settimana si concludono domenica 21 dicembre con tre iniziative pomeridiane: alle 16,30 in piazza Ganganelli la Regina delle Nevi si esibirà in una performance sui trampoli, alle 17,30 il coro gospel “The colours of freedom” sarà in piazza Molari mentre al Combarbio scenderanno i fiocchi di neve con “Let it snow! Le it snow! Leti t snow!”.

Sempre visitabili il presepe meccanizzato allestito dalla famiglia Gualtieri in piazza Balacchi e il presepe della chiesa Collegiata a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Il calendario degli eventi natalizi, promosso da Amministrazione comunale, Consulta del Settore civile, FoCuS, Pro Loco e Città Viva in collaborazione con il festival “Luoghi dell’Anima – Italian film festival” e tante altre realtà santarcangiolesi, proseguirà panche nelle settimane successive con un ricco programma di iniziative: il calendario completo è consultabile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.