Natale di solidarietà negli ospedali: Be Kind To dona sorrisi ai bambini ricoverati

Raccolti 880 euro per regali destinati ai reparti pediatrici della Romagna e di Pesaro

In occasione delle festività natalizie, Be Kind To ha promosso un’iniziativa solidale a favore dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali della Romagna e di Pesaro, con l’obiettivo di portare un sorriso a chi è costretto a trascorrere il Natale lontano da casa. Grazie al contributo di sostenitori, volontari e aziende partner, sono stati raccolti 880 euro, interamente destinati all’acquisto di regali donati direttamente ai reparti pediatrici. Un gesto semplice ma concreto, pensato per regalare un momento di gioia e leggerezza ai più piccoli durante un periodo delicato come quello delle festività in ospedale.

«Quando un bambino è costretto a passare il Natale in ospedale, il minimo che possiamo fare è portargli un po’ di quella magia che merita.» dichiara Michael Balleroni, presidente dell’associazione Be Kind To. «Se insieme siamo riusciti a trasformare 880 euro in sorrisi, significa che quando una comunità si muove, l’impatto è reale». Be Kind To desidera ringraziare tutte le persone e le aziende che hanno creduto nell’iniziativa, dimostrando come l’azione collettiva possa trasformarsi in un impatto reale sul territorio.

L’associazione continuerà anche nel 2026 a promuovere progetti di sensibilizzazione e iniziative solidali. È possibile sostenere Be Kind To e le sue attività diventando soci tramite la tessera associativa disponibile sul sito ufficiale.