Natale nei parchi Costa Edutainment, spettacoli e incontri con Babbo Natale

Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica aperti dal Ponte dell’Immacolata fino all’Epifania, tra musical, animali e attività per le famiglie

Il Natale arriva nei parchi Costa Edutainment della Riviera. Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione e l’Acquario di Cattolica saranno aperti dal 5 all’8 dicembre, con appuntamenti dedicati alle famiglie tra spettacoli, incontri con gli animali e atmosfere natalizie. Le aperture proseguiranno poi durante le feste, fino al 6 gennaio 2027.

A Italia in Miniatura il Natale si accende tra i 300 monumenti in scala e le attrazioni del parco. La novità è il musical “Un Sogno per Natale”, in scena nell’Arena Spettacoli di Piazza Italia: la Regina dei Ghiacci convoca gli spiriti natalizi per riportare la gioia sulla Terra. Sul palco arriveranno Elfi, Grinch e Befana, con gag e colpi di scena. Lo spettacolo, recitato e cantato dal vivo, sarà proposto alle 11.40 durante il Ponte dell’Immacolata e ogni giorno dal 26 dicembre all’Epifania.

A Oltremare 2.0 il pubblico potrà incontrare delfini e rapaci, esplorare le nuove aree al coperto e divertirsi a MegaGame Land, il mondo dei DinsiemE. Dal 27 dicembre al 6 gennaio, ogni pomeriggio, gli Elfi accompagneranno i bambini all’incontro con Babbo Natale negli spazi dell’Oltremare Theatre.

All’Acquario di Cattolica, interamente visitabile al coperto, la visita si snoda tra presepi sommersi, squali toro, pinguini, lontre e le altre specie ospitate nelle vasche. Sono comprese nel biglietto anche le cibature degli animali, con appuntamenti dedicati durante la giornata. In programma anche la mostra “Insetti Giganti XXL Edition”, con riproduzioni in formato extra large.

Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica saranno aperti anche il 13 e 20 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio. Oltremare 2.0 riaprirà dal 27 dicembre all’Epifania, tutti i giorni. Sono già disponibili online i biglietti a prezzi speciali e gli abbonamenti 2027, validi da dicembre, anche come idea regalo.