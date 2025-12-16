Natale nella Valconca: spettacoli, villaggi e concerti animano i borghi

Da Morciano a Saludecio, una settimana di eventi per famiglie, musica e tradizione

La Valconca si prepara al Natale con una settimana ricca di eventi

A Morciano di Romagna il Natale entra nel vivo per tutta la settimana con un’offerta pensata per famiglie e appassionati di spettacolo. Per l’intero periodo sono attivi il pattinaggio su ghiaccio, la giostra Brucomela, la giostra degli Aerei, il playground, il salto con il trampolino e la pesca delle paperelle, trasformando il centro in un vero parco natalizio diffuso. Giovedì 18 dicembre alle 18.30, nella Sala ex Lavatoio, si tiene il saggio–concerto degli allievi della scuola di musica Hall of Music, a ingresso gratuito. La sera, alle 21.00, il Teatro Auditorium Pina Renzi ospita lo spettacolo “Volevo essere Marlon Brando” con Alessandro Haber. Sabato 20 e domenica 21 dicembre torna il Villaggio di Natale in Piazza del Popolo dalle 15.00, con il gazebo degli Scout, giochi, attività per bambini, castagne, waffle e vin brulé. Sabato alle 21.00, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il Coro Città di Morciano propone il concerto “A Christmas Carol”, chiudendo il fine settimana in musica.

Montescudo-Monte Colombo, il Natale tra presepe, luci e il Villaggio di Babbo Natale

A Montescudo-Monte Colombo il Natale è scandito dal fascino del presepe a grandezza naturale allestito nella caratteristica piramide al Lago di Monte Colombo, visitabile gratuitamente per tutto il periodo. Nei weekend e nei giorni festivi, al Teatro Leo Amici, va in scena la proiezione con effetti speciali del presepe in musical “Un vagito nella notte”, con repliche di 20 minuti a ciclo continuo e ingresso gratuito. Sabato 20 dicembre, dalle 16.30 alle 20.00, Piazza Farini (ex Municipio) ospita Il Villaggio di Babbo Natale, con la Posta di Babbo Natale, il laboratorio dei biscotti, letture a tema natalizio e il mercatino delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Montescudo–Sassofeltrio.

San Giovanni in Marignano, il borgo dei presepi e degli appuntamenti culturali

San Giovanni in Marignano vive una settimana densa di atmosfere natalizie e cultura. Per tutto il periodo è visitabile Il Granaio dei Presepi, diffuso tra Piazza Silvagni, la Chiesa di Santa Lucia, la Chiesa di San Pietro, la Biblioteca Comunale, il Municipio e via Matteotti, grazie al lavoro di volontari, associazioni e curatori locali. Dal 18 dicembre al 9 gennaio, negli orari di apertura del Municipio, è aperta la mostra “Cenere e Luce” di Daniele Colombi, con ritratti del borgo incisi al pirografo. Dal 19 al 30 dicembre, alle 20.30, l’Ex Dancing – centro sociale ospita la Tombolissima a cura della Nuova Polisportiva A. Consolini. Martedì 16 dicembre alle 18.00, in Biblioteca Comunale, si tiene la presentazione delle pubblicazioni di Giuseppe Barilari “San Giovanni: terra di Romània”. Giovedì 18 dicembre, alle 18.00, il Centro Storico si anima con il Presepe Vivente a cura dell’Istituto Comprensivo Maestre Pie dell’Addolorata.

Gemmano, il presepe a grandezza naturale e i laboratori di comunità

A Gemmano il Natale è scandito dalla semplicità e dalla partecipazione. Per tutta la settimana è visitabile il Presepe a grandezza naturale di Onferno, nel giardino di via Iola 5, con ingresso gratuito e apertura quotidiana dalle 9.00 alle 20.00. Sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 17.30, la Ludoteca ospita laboratori e giochi di comunità, su prenotazione, pensati per i più piccoli e per favorire la socialità.

Cattolica, una settimana ricchissima tra ghiaccio, mostre, laboratori e grandi spettacoli

Cattolica propone un calendario articolato che attraversa tutta la settimana. Proseguono fino all’11 gennaio la mostra fotografica “Repubblica Dominicana… un viaggio di emozioni” al Palazzo del Turismo e “Tintarella di musica”, visitabile il venerdì dalle 16.00 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. In Piazza del Mercato Coperto è aperto il Grande Presepe di Leonardo, visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00. In Piazza Primo Maggio sono attivi Cattolica on Ice e la ruota panoramica dalle 16.00, mentre lo Chalet Taste anima via Matteotti e via Bovio con gusto e musica. Dal Bagno 42 al Bagno 21 è allestita la mostra “Bagnini Bagnanti – 60 anni di vita”. Durante la settimana si alternano laboratori, letture e degustazioni alla Serra dei Sogni in Piazza Roosevelt. Giovedì 18 dicembre alle 21.00 il Salone Snaporaz ospita lo spettacolo “Totò e Vicé”. Sabato 20 dicembre alle 21.00, al Teatro della Regina, si tiene il Concerto degli Auguri con la Filarmonica Arturo Toscanini. Domenica 21 dicembre la giornata si chiude tra cori, animazioni per bambini e laboratori al Museo della Regina.

San Clemente, tradizione e teatro

San Clemente propone una settimana che intreccia tradizione e cultura. Per tutto il periodo sono in programma le tombole al Centro Sportivo Colletta. Venerdì 19 dicembre alle 16.00, Piazza Mazzini ospita “Aspettando il Natale”, con canti, balli e mercatino dei bambini. Sabato 20 dicembre il Teatro Villa accoglie lo spettacolo “La malattia dell’ostrica” di Claudio Morici, con apertura alle 20.00 e spettacolo alle 21.15.

Montefiore Conca, la solidarietà va in scena al Teatro Malatesta

Montefiore Conca vive una settimana che culmina venerdì 19 dicembre con White Festmas, varietà di beneficenza al Teatro Malatesta alle 20.30. Sul palco Marco, La Ross, Martina e Simone per uno spettacolo il cui incasso, con biglietto a 8 euro, è interamente devoluto a fini solidali, confermando il legame tra spettacolo e comunità.

Saludecio, musica e gioco per chiudere il Natale insieme

A Saludecio la settimana natalizia è segnata da due appuntamenti centrali. Sabato 20 dicembre alle20.30, nella Chiesa di San Biagio, si tiene il Concerto di Natale con il Coro della Zona Pastorale “La Trasfigurazione” e il coro dei bambini, seguito da un rinfresco. Domenica 21 dicembre, dalle21.00, la Palestra Comunale ospita la Tombola a cura dell’ASD Alta Valconca e della Pro Loco, chiudendo la settimana all’insegna della convivialità.