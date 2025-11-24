Natale Solidale parte bene: boom di ricavato a Villa Verucchio

Successo nella prima domenica di Natale Solidale

Domenica 23 novembre la piazza del Vecchio Ghetto di Villa Verucchio ha ospitato la decima edizione della Boutique Solidale, primo appuntamento del calendario di Natale Solidale. Nata quasi per gioco nel 2018 grazie all’iniziativa di un gruppo di amiche e patrocinata dal Comune, l’iniziativa è cresciuta anno dopo anno, coinvolgendo sempre più volontari.

Il mercatino, a offerta libera, dà nuova vita a vestiti, scarpe, borse e accessori donati, ai quali si aggiungono anche articoli nuovi offerti da alcuni negozi del territorio. Tra i volontari anche chi mette a disposizione gratuitamente un furgone per allestire e smontare gli stand, spostandosi poi in moto anche con il freddo.

Per la prima volta l’evento rientrava nel cartellone di Verucchio Solidale: il ricavato verrà suddiviso al 50% tra Caritas e i progetti di Natale Solidale 2025. L’iniziativa ha raccolto quasi 2.500 euro, uno dei risultati migliori di sempre.