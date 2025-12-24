Natale sotto allerta rossa: attenzione ai fiumi nel Ravennate

Le autorità raccomandano prudenza, di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio

Natale segnato dal maltempo in Emilia-Romagna, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese, estesa anche alle aree di pianura del Ferrarese e del Ravennate. La situazione resta delicata a causa delle piogge persistenti che hanno innalzato i livelli idrometrici, in particolare degli affluenti di destra del Reno.

Sotto osservazione speciale l’Idice, che desta preoccupazione per il rischio di possibili esondazioni. Nel Ravennate sono monitorati costantemente corsi d’acqua e canali di bonifica, con attenzione alle zone più esposte della pianura e delle aree prossime alla rete scolante.

Il maltempo interessa anche altre regioni: allerta gialla per neve sul Ponente ligure e su parte della Toscana, mentre a Trieste soffia una bora forte che sta causando disagi. In Lombardia si segnala inoltre una frana a Valdidentro, in alta Valtellina.

