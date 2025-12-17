Natale tra musica, arte e cultura: settimana ricca di eventi a Verucchio

Feste, musica e arte nel programma degli eventi dal 17 al 21 dicembre

Prosegue il calendario natalizio di Verucchio, che nella settimana fino al 21 dicembre propone un fitto programma di appuntamenti tra musica dal vivo, jazz, fotografia e arti visive, coinvolgendo il borgo storico e Villa Verucchio in un clima di festa e partecipazione culturale.

Si parte martedì 17 dicembre alle 21.15 al Teatro Pazzini con il concerto gospel di Cedric Shannon Rives and the Unlimited Praise Gospel Singers, a cura di Fratelli di Taglia. Artista statunitense di fama internazionale, Rives porta a Verucchio uno spettacolo di grande energia e intensità vocale, accompagnato da un gruppo di sei elementi.

Giovedì 18 dicembre alle 18.30, nella chiesa di Sant’Agostino all’interno del Museo Civico Archeologico, inaugura la mostra “Meraviglia” di Giampiero Bianchi, un percorso visivo tra fotografia, filosofia e creatività.

Venerdì 19 dicembre alle 21.00 torna il Converso Jazz Frame al ristorante Croste di Pane, con il Michele Sperandio Quartet che presenta l’album The Sea of Music, progetto jazz ispirato al mare come simbolo di libertà e rifugio creativo.

Sabato 20 dicembre Villa Verucchio sarà animata fin dal mattino: alle 11.00 in Piazza Vecchio Ghetto i ragazzi delle scuole medie porteranno in scena “In…canto di Natale”, tra musica e iniziative solidali. Nel pomeriggio, dalle 15.00, spazio al Villaggio di Natale con animazione, esibizioni sportive e concerti itineranti, fino al live in Piazza Europa con Alessandro Pagliarani al sax e Nicoletta Bassetti al violino. La sera, alle 21.30 al Teatro Pazzini (ingresso gratuito), appuntamento di punta con Max Ionata e gli Hammond Groovers, che presenteranno l’album Four Groovin’ One, omaggio al jazz hard bop e alla tradizione dell’Hammond quartet.

Domenica 21 dicembre doppio evento conclusivo: alle 15.30 alla Rocca Malatestiana “Visioni e Reinvenzioni”, visita guidata dedicata all’opera di Adalberto Pazzini seguita da un laboratorio creativo per famiglie. Proseguono inoltre le visite guidate al Museo Civico Archeologico e alla Rocca.

Alle 17.00, alla Sala Magnani, inaugura la mostra “Novemetriquadri – Frammenti di creatività” della fotografa palestinese Nidaa Badwan, un intenso progetto visivo nato dall’esperienza di isolamento dell’artista, trasformata in uno spazio di libertà espressiva.