Nato per rispondere al carovita: supermercato Titancoop compie 50 anni

Titancoop fu fondato l’8 maggio 1976 come cooperativa di consumatori nella Repubblica di San Marino

L'8 maggio 2026, Titancoop compie cinquant'anni. Esattamente mezzo secolo fa, quaranta lavoratori e lavoratrici costituirono formalmente tale cooperativa di consumatori. Era sabato 8 maggio 1976 e la Repubblica di San Marino stava vivendo una fase economica delicata, contraddistinta da una preoccupante inflazione. Di qui l’idea di costituire una cooperativa di consumatori, che gestisse un punto vendita con beni di largo consumo a prezzi popolari.

Il negozio fu inaugurato il 25 ottobre dello stesso anno, a Ranco, e fu un immediato successo. Poco tempo dopo si comprese che quella superficie di vendita era insufficiente e si colse l'occasione per trasferire l'attività in uno spazio adiacente all'ospedale di Cailungo. Nel 1990, si ebbe un nuovo trasloco, presso l'attuale sede di Valdragone. Nel 2013, infine, fu inaugurato un secondo punto vendita a Dogana.

Nel corso degli anni, l'esigenza di proteggere i consumatori dal carovita è stata affiancata da una nuova e più importante necessità, legata alla qualità delle merci a scaffale. Titancoop ha scelto di investire ulteriori risorse per offrire prodotti genuini, del territorio, e scrupolosamente controllati, anche grazie alla collaborazione con la Coop Italia e Coop Alleanza 3.0.

Mezzo secolo è un traguardo importante e va giustamente celebrato. Infatti, il consolidamento di Titancoop ha significato anche una parallela crescita della società sammarinese. Basti pensare che tante altre imprese mutualisti che sono nate sull'onda di questa esperienza. Così come la Fondazione XXV Marzo - creata e sostenuta da Titancoop - è da quasi trent'anni promotrice di iniziative culturali e solidali. Nel 2024, poi, la cooperativa è stata la prima impresa della Repubblica di San Marino a redigere il Bilancio sociale. In questo percorso, Titancoop si è affermata non solo come impresa di consumatori per i consumatori, ma come presidio civile del territorio.

In occasione dell'anniversario il logo di Titancoop è stato oggetto di una rielaborazione realizzata in collaborazione con l’Università del Design di San Marino.

Per la giornata dell'8 maggio Titancoop devolverà l’1% del ricavato dei due punti vendita al Consorzio Etico San Marino. Ricordiamo inoltre che, tra il mese di giugno e il mese di ottobre, saranno attivate numerose iniziative promozionali, consultabili attraverso il nostro giornalino e sul sito Titancoop.