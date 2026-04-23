Natura e gioco all’aperto: volontari trasformano il giardino dell’asilo Isola Blu di Viserbella

Rimini, nasce un nuovo gruppo Ci.Vi.Vo: volontari per l’asilo di Viserbella

Tredici cittadini si sono uniti in un nuovo gruppo di volontariato civico per ridisegnare gli spazi all'aperto della scuola per l'infanzia Isola Blu di Viserbella, portando a 75 il numero complessivo dei gruppi attivi sul territorio di Rimini nell'ambito del progetto Ci.Vi.Vo.

L'iniziativa, spiega l'amministrtazione comunale, "punta a trasformare le aree esterne del plesso scolastico in luoghi vivi e stimolanti, dove i bambini possano apprendere giocando a contatto con la natura. Il cuore del progetto è l'educazione all'aria aperta: percorsi costruiti con elementi naturali, terra e pallet pensati per offrire ai piccoli esperienze sensoriali e motorie capaci di alimentare creatività e curiosità. Tra le realizzazioni previste anche una cucina di fango con materiali di recupero e un percorso segnalato a terra con colori e disegni, strumento concreto per avvicinare i bambini all'educazione motoria, stradale e civica".

"L'obiettivo dei volontari va oltre l'aspetto estetico: migliorare la fruibilità degli spazi scolastici, rafforzare il legame tra famiglie e scuola e alimentare un senso di comunità che parte dai più piccoli. Il Comune di Rimini affiancherà il gruppo con supporto operativo, strumenti e attrezzature anche attraverso la società Anthea, garantendo inoltre la copertura assicurativa per tutti i volontari", chiosano da palazzo Garampi.