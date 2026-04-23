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Natura e gioco all’aperto: volontari trasformano il giardino dell’asilo Isola Blu di Viserbella

Rimini, nasce un nuovo gruppo Ci.Vi.Vo: volontari per l’asilo di Viserbella

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
23 aprile 2026 14:58
Natura e gioco all’aperto: volontari trasformano il giardino dell’asilo Isola Blu di Viserbella -
Rimini
Attualità
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Tredici cittadini si sono uniti in un nuovo gruppo di volontariato civico per ridisegnare gli spazi all'aperto della scuola per l'infanzia Isola Blu di Viserbella, portando a 75 il numero complessivo dei gruppi attivi sul territorio di Rimini nell'ambito del progetto Ci.Vi.Vo.

L'iniziativa, spiega l'amministrtazione comunale, "punta a trasformare le aree esterne del plesso scolastico in luoghi vivi e stimolanti, dove i bambini possano apprendere giocando a contatto con la natura. Il cuore del progetto è l'educazione all'aria aperta: percorsi costruiti con elementi naturali, terra e pallet pensati per offrire ai piccoli esperienze sensoriali e motorie capaci di alimentare creatività e curiosità. Tra le realizzazioni previste anche una cucina di fango con materiali di recupero e un percorso segnalato a terra con colori e disegni, strumento concreto per avvicinare i bambini all'educazione motoria, stradale e civica".

"L'obiettivo dei volontari va oltre l'aspetto estetico: migliorare la fruibilità degli spazi scolastici, rafforzare il legame tra famiglie e scuola e alimentare un senso di comunità che parte dai più piccoli. Il Comune di Rimini affiancherà il gruppo con supporto operativo, strumenti e attrezzature anche attraverso la società Anthea, garantendo inoltre la copertura assicurativa per tutti i volontari", chiosano da palazzo Garampi.

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