Naufragio al largo della Tunisia: 40 migranti morti, tra le vittime anche neonati

Tragedia nel Mediterraneo: l’imbarcazione si è capovolta al largo di Salakta. Trenta persone tratte in salvo dalla guardia costiera tunisina

Un nuovo dramma del mare si è consumato al largo delle coste tunisine. Quaranta migranti subsahariani, tra cui alcuni neonati, hanno perso la vita dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano si è capovolta nelle acque antistanti Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia.

Secondo quanto riportato dalla radio locale Mosaique FM, le autorità tunisine hanno confermato il bilancio delle vittime. Le unità della guardia costiera sono riuscite a soccorrere e mettere in salvo altre trenta persone, tratte a bordo dopo ore di ricerche in mare.

Le cause del naufragio non sono ancora del tutto chiare, ma si ipotizza che le condizioni meteo-marine e il sovraccarico dell’imbarcazione abbiano contribuito al rovesciamento. I sopravvissuti, molti dei quali in stato di shock, sono stati trasferiti in centri di accoglienza della regione, dove ricevono cure mediche e assistenza umanitaria.

Questo ennesimo naufragio riporta drammaticamente l’attenzione sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, tra le più pericolose al mondo. Secondo le organizzazioni umanitarie, migliaia di persone continuano a tentare la traversata verso l’Europa, fuggendo da guerre, povertà e instabilità politica nei Paesi d’origine.