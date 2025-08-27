Nave ong Humanity 1 attesa giovedì a Ravenna

Il sindaco Barattoni: "Ultimo sbarco fino a quando non verrà convocato un tavolo nazionale"

È previsto per domani mattina, giovedì 28 agosto, l’arrivo al porto di Ravenna della nave ong Humanity 1, con a bordo migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo.

L’approdo avverrà a Marina di Ravenna, alla banchina di Fabbrica Vecchia. Le operazioni di accoglienza saranno coordinate dalla prefettura, con il coinvolgimento del Comune e della Regione, insieme alle autorità sanitarie, alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa e alle associazioni di volontariato.

Nei giorni scorsi il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni (Pd), aveva dichiarato che "quella in arrivo sarà l’ultima nave che attraccherà a Ravenna fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale".

Il primo cittadino ha ribadito la necessità di una gestione condivisa e strutturata degli sbarchi, chiedendo un confronto con il governo centrale per definire modalità e responsabilità dell’accoglienza.