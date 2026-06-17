Nazionali Uisp, pioggia di titoli per il Garden Rimini

A Riccione gli esordienti B della Polisportiva Garden allenati da Marco Biscaglia conquistano cinque ori e numerosi podi nazionali

Continua la striscia vincente dei giovanissimi della sezione nuoto agonistico della Polisportiva Garden Rimini. Ai Campionati Nazionali Uisp, la massima rassegna giovanile a livello italiano andata in scena a Riccione il 12, 13 e 14 giugno, le ondine e i tritoni allenati dal prof. Marco Biscaglia hanno mietuto successi nella categoria esordienti B.

Dopo le finali regionali, dove la squadra riminese aveva già conquistato il titolo di Campione Regionale, sono arrivati i sigilli tricolori. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Isabel Cirillo (50 rana Es. B1), Greta Botteghi (100 farfalla Es. B1, anche seconda nei 100 misti), Lorenzo Semprimi (100 farfalla Es. B2), Emma Muca (50 dorso B1 e argento nei 50 stile libero) e Jacopo De Veronico (100 dorso B1 e secondo posto nei 100 stile libero).

A podio anche Alessandro Francia nei 50 rana Es. B1 e Pietro Gambini nei 100 farfalla Es. B2. Meritano una citazione i più giovani: Mirco Cortini, terzo nei 50 rana Es. C1, e la coppia dei piccolissimi del Garden in gara, Federico Silani e Gian Marco Ricci, entrambi a medaglia nelle loro prove.

«Con questa manifestazione si conclude la stagione di gare in vasca per le nostre categorie giovanili — dichiara il prof. Marco Biscaglia —. La nostra attività però continua, anche se in forma ridotta, perché riteniamo che i nostri giovani atleti debbano capire che il corpo non va mai in vacanza, e quindi un po' di attività va sempre svolta. L'annata è stata eccezionale e questi ultimi titoli nazionali dimostrano il valore dei nostri sistemi di allenamento».