Negozi di vicinato: arrivano i fondi della Regione per rivitalizzare i centri storici della Riviera

Sale da 14 a 21 milioni di euro il contributo regionale per realizzare complessivamente 58 hub urbani e di prossimità

Rendere le città più attrattive, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo dei territori. È questo l’obiettivo del bando da oltre 21 milioni di euro con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità: una quota straordinaria di risorse che consente di finanziare tutti e 43 i progetti presentati dai Comuni. "Un intervento che metterà in moto investimenti complessivi superiori ai 40 milioni di euro e darà concreta attuazione alla nuova strategia regionale per l’economia urbana", evidenzia l'amministrazione regionale.

Per raggiungere questo obiettivo, la Regione ha rafforzato in assestamento di bilancio la dotazione finanziaria del bando, portandola da 14 a 21 milioni di euro, integrando lo stanziamento iniziale con ulteriori risorse destinate sia agli investimenti strutturali sia alla spesa corrente. Gli interventi finanziati interesseranno complessivamente 58 hub, di cui 47 urbani e 11 di prossimità, distribuiti in tutte le province dell’Emilia-Romagna. Dai centri storici ai quartieri, i progetti puntano a trasformare gli hub in motori di attrattività e sviluppo, mettendo insieme riqualificazione dello spazio pubblico, sostegno al commercio e nuovi servizi. Si va dalla riqualificazione di piazze, vie commerciali e spazi pubblici ai contributi per gli investimenti delle imprese, dalle iniziative di marketing territoriale ai servizi di hub management, fino ai progetti di innovazione e animazione dei centri urbani.

La graduatoria dei progetti finanziati riguarda il primo bando regionale dedicato agli hub urbani e di prossimità riconosciuti nel 2025. È in corso anche un nuovo percorso di riconoscimento degli hub e sono già state presentate candidature per ulteriori 120 hub.

Tra i Comuni della provincia di Rimini ammessi al finanziamento figurano Rimini, Riccione e Cattolica. Per il capoluogo è stato approvato il progetto di riqualificazione e Innovazione dell'Hub Centro Storico di Rimini: spesa ammissibile di 2,743 milioni di euro e contributo regionale di 560mila euro.

A Cattolica è stato finanziato il progetto Riqualificazione dell'Hub urbano Cattolica Centro, con una spesa ammissibile di 819mila euro e un contributo concedibile di 560mila euro. Per Riccione, invece, via libera al Progetto di attivazione e sviluppo degli hub urbani del Comune di Riccione, che interessa gli hub Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante: l'intervento vale 1,177 milioni di euro di spesa ammissibile e riceverà anch'esso un contributo di 560mila euro.