Negramaro inaugurano Riccione Music City 2026: grande concerto in piazzale Roma

La rassegna torna con concerti a pagamento in piazzale Roma: il 24 luglio l’atteso live dei Negramaro con “Una Storia Ancora Semplice

La grande rassegna Riccione Music City torna nel 2026 con un’importante novità: l’arrivo di alcuni grandi tour a pagamento con i principali interpreti della scena musicale e di intrattenimento contemporanea in piazzale Roma. Un passo deciso con cui l’Amministrazione comunale sceglie di potenziare ulteriormente l’offerta musicale e culturale della città, arricchendo ulteriormente il palinsesto estivo e concentrando le date in momenti strategici dal punto di vista turistico.

Il primo grande evento annunciato è quello dei Negramaro, che si esibiranno il 24 luglio con il tour Una Storia Ancora Semplice. Un concerto-evento con una platea che potrà ammirare il mare in sottofondo e che darà il via a una stagione musicale di prestigio e rilievo nazionale.

La realizzazione dell’evento dei Negramaro è affidato alla società Vibe Srl, promoter e organizzatore di eventi e tour dei più importanti artisti nazionali. La collaborazione prevede la gestione completa della produzione dell’evento, sfruttando l’arena che per l’occasione l’Amministrazione andrà a delimitare.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che definisce Riccione Music City 2026 come il cuore pulsante della proposta musicale cittadina, tra piazzale Roma, piazzale Ceccarini e le spiagge. L’obiettivo è consolidare la vocazione di Riccione come “città della musica”, punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento in Italia.

“Con Riccione Music City intendiamo proseguire nel percorso di crescita della nostra città come destinazione viva e attrattiva – dichiara l’assessore al Turismo e agli Eventi, Mattia Guidi –. I concerti a pagamento, che si integrano ad un ricco palinsesto di eventi gratuiti come fatto nel 2025, rappresentano uno strumento essenziale per garantire il raggiungimento di due obiettivi fondamentali: la qualità artistica delle proposte e la sostenibilità economica degli eventi. Si tratterà di appuntamenti che potranno accogliere fino a 5.000 persone, offrendo al pubblico l’opportunità, prima e dopo gli spettacoli, di vivere la città e passeggiare nelle nostre vie commerciali, contribuendo così a valorizzare l’offerta urbana e il tessuto economico locale. Inoltre, ospitare eventi di rilievo garantirà a Riccione una presenza costante all’interno dei materiali di comunicazione prodotti dagli artisti e diffusi attraverso canali mediatici diversificati e complementari.”



