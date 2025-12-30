Nel 2025 in Italia aumentano gli eventi meteo estremi: Lombardia e Sicilia le più colpite

Record di temperature, frane e danni da vento: Legambiente lancia l’allarme sul cambiamento climatico

Il 2025 si conferma un anno critico per il clima in Italia, con un aumento significativo degli eventi meteo estremi rispetto all’anno precedente. Secondo il bilancio finale dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, nel corso dell’anno sono stati registrati 376 episodi estremi in tutto il Paese, segnando un incremento del 5,9% rispetto al 2024. Solo il 2023 ha fatto registrare un numero maggiore, con 383 eventi estremi.

L’ong mette in guardia sull’incremento preoccupante dei fenomeni legati a temperature record, che quest’anno sono aumentati del 94,1%. Crescono anche i casi di frane causate da piogge intense (+42,4%) e i danni provocati dal vento (+28,3%).

Le regioni maggiormente colpite risultano essere Lombardia, Sicilia e Toscana, dove si concentrano gran parte degli eventi più intensi. Legambiente sottolinea come questi dati confermino la tendenza crescente del cambiamento climatico e l’urgenza di adottare misure di prevenzione e adattamento efficaci.

L’allarme è chiaro: senza interventi mirati e tempestivi, la frequenza e la gravità degli eventi estremi continueranno a salire, mettendo a rischio persone, infrastrutture e interi territori.