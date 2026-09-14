Nel bosco, a Montecopiolo un’escursione alla scoperta della flora spontanea

Sabato 26 settembre a Villagrande un’escursione botanica guidata dagli autori del libro dedicato alla flora e agli itinerari del territorio

Sabato 26 settembre 2026 a Villagrande di Montecopiolo si terrà “Nel bosco”, un’iniziativa dedicata alla scoperta della natura e delle bellezze floristiche del territorio di Montecopiolo, un’escursione botanica guidata dagli autori del libro “Flora spontanea e itinerari botanici nel territorio di Montecopiolo”

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montecopiolo in collaborazione con la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna (SSNR), sezione Valmarecchia.

L’appuntamento è alle ore 8:30 in piazza San Michele Arcangelo, a Villagrande di Montecopiolo. Da qui partirà un’escursione guidata direttamente dagli autori del libro Flora spontanea e itinerari botanici nel territorio di Montecopiolo, che accompagneranno i partecipanti lungo uno degli itinerari più suggestivi e affascinanti del comprensorio. Durante il cammino saranno illustrate alcune delle principali peculiarità floristiche osservabili lungo il percorso, offrendo l’occasione di conoscere più da vicino la vegetazione spontanea, gli ambienti naturali e la biodiversità del territorio, attraverso un’esperienza diretta sul campo. Sarà un’occasione per vivere il territorio in modo diretto e consapevole, attraverso l’osservazione della flora spontanea e la conoscenza degli ambienti naturali di Montecopiolo, accompagnati da chi ha studiato e raccontato questo patrimonio nel volume dedicato agli itinerari botanici locali. Camminando lungo il sentiero, il paesaggio diventerà così una sorta di libro aperto: le diverse specie vegetali, gli ambienti attraversati e le caratteristiche della vegetazione saranno l’occasione per conoscere più da vicino un patrimonio spesso osservato quotidianamente, ma non sempre riconosciuto nella sua straordinaria varietà e importanza.