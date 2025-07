Nel ricordo di Pino Daniele: il nuovo omaggio dei Phonica di Novafeltria è dedicato al cantautore napoletano

Sabato 2 agosto il concerto tributo alle note di Pino Daniele nella cornice del Teatro all'aperto di Poggio Berni

Dopo l'omaggio dello scorso anno a Lucio Dalla, sabato 2 agosto il gruppo musicale dei Phonica proporrà un concerto-spettacolo incentrato sulle intramontabili canzoni di Pino Daniele. Nella suggestiva cornice del Teatro all'aperto di Poggio Berni, verrà proposta una serata di musica nell'ambito della locale Sagra del crostino.

Verranno eseguite più di 20 canzoni: da Napul'e', primo successo scritto a 18 anni, ai brani degli album della consacrazione (arrivata con Nero a metà e Vai mo'), fino all'apice della carriera, raggiunta con gli Lp Non calpestare i fiori del deserto e Dimmi cosa succede sulla terra (che sfiorarono entrambi il milione di copie vendute) e con collaborazioni internazionali di grande prestigio (Eric Clapton, Pat Metheny ed altri). Un programma assolutamente da non perdere, per gli amanti del cantautore napoletano scomparso dieci anni fa e per coloro che apprezzano la sua musica, mix di tradizione, blues, rock e suoni mediterranei. Le più belle canzoni di Daniele verranno eseguite dai dieci componenti dei Phonica ed accompagnate dal racconto di storie ed aneddoti legati a questo grande artista. L'organizzazione è a cura delle Pro loco di Poggio Berni e Novafeltria; inizio dello spettacolo alle ore 21.00. In caso di maltempo, il concerto verrà rinviato a domenica 10 agosto.

Un'anteprima al tributo dei Phonica è disponibile al seguente link

Biglietti in prevendita online al costo di 10€ su liveticket

Biglietto al botteghino: 13€.

Ingresso gratuito per disabili e bambini sotto i 12 anni.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 339 6851800.