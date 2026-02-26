Nel weekend 21-22 marzo il 53° Circuito San Marino

Aperte le iscrizioni. Fabrizio Ferrari e Jessica Michela Perli gli ultimi vincitori nel 2025

La macchina organizzativa per il 53° Circuito San Marino è già al lavoro e si sta adoperando per la buona riuscita della prima manifestazione dell’anno della Scuderia San Marino.

Il Circuito San Marino torna alla sua calendarizzazione a inizio anno, motori accesi per il weekend del 21 e 22 marzo, con la società sammarinese che ha aperto le iscrizioni per la manifestazione. Sabato mattina si partirà con verifiche sportive e tecniche, nel pomeriggio le ricognizioni del percorso; domenica mattina alle 8:00 la partenza della prima power stage con grande tratto da percorrere sullo sterrato.

Fabrizio Ferrari e Jessica Michela Perli gli ultimi vincitori nel 2025, per questa edizione si prevede tre giri del circuito suddivise su quattro prove speciali che si terranno in località ‘I Laghi’ con parco assistenza che verrà allestito nella zona industriale La Ciarulla.

Per maggiori informazioni l’organizzazione invita a consultare la pagina dedicata alla gara sul sito www.scuderiasanmarino.com nella sezione Gare 2026. Aperte anche le procedure d’accreditamento per la stampa e i fotografi desiderosi di attendere l’evento, con il modulo scaricabile nella stessa sezione della manifestazione.