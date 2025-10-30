Nella stanza di hotel teneva un "magazzino" di borse con marchi contraffatti: denunciato

Un 55enne è stato trovato in possesso di 64 borse con marchi che riproducevano gli originali Gucci, Moncler, Prada e Louis Vitton

Ieri pomeriggio (mercoledì 29 ottobre) la Polizia Locale di Rimini ha sequestrato 64 borse, con marchi contraffatti, in una camera di hotel in zona Marina Centro. Un 55enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato così denunciato per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato di merci con marchi mendaci e ricettazione. Tutto è partito da un controllo di routine da parte degli agenti in borghese della squadra giudiziaria, che hanno notato nella camera del 55enne le borse, con i marchi dei più prestigiosi brand internazionali: Gucci, Moncler, Prada e Louis Vuitton. Alla richiesta di esibire le fatture di acquisto che potessero certificare l'autenticità e la legittima provenienza della merce, l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione. Tutto è stato sequestrato e il 5enne denunciato.