Nelle aule della provincia la cultura della legalità diventa realtà

Bilancio positivo per l'iniziativa che ha coinvolto centinaia di studenti. Prossimo appuntamento il 9 luglio con il cinema sotto le stelle

Con più 40 incontri nelle scuole superiori di Rimini e provincia, passando da Novafeltria a Villa Verucchio e Santarcangelo, il progetto “Legalità e Sicurezza sul Lavoro” archivia l’edizione 2025/2026 con un bilancio che va ben oltre i numeri. Centinaia di studenti si sono confrontati con le istituzioni, le parti sociali e i testimoni del mondo del lavoro, trasformando le aule in laboratori di cittadinanza attiva. Dalla sicurezza negli ambienti operativi alla sfida della legalità — arricchita quest’anno dal prezioso focus dell’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata — i ragazzi hanno compreso che la cultura del lavoro sicuro non è un concetto astratto, ma un diritto da esigere e un dovere da praticare.

“Ogni anno ritroviamo studenti che interagiscono consapevolmente e si interessano in modo autentico al tema della legalità nel mondo del lavoro”, commenta il referente dell'Ispettorato del Lavoro Dario Panebianco.

“Puntare sulla formazione dei giovani - aggiunge Giorgia Gianni, coordinatrice di Legacoop Romagna - significa costruire il futuro, promuovendo il concetto di "lavoro" come spazio di dignità, rispetto, legalità e cooperazione”..

Un importante riconoscimento è stato recentemente ottenuto dall’assessore regionale alle Politiche per il lavoro Giovanni Paglia che, rispondendo a un’interrogazione in assemblea legislativa, ha affermato di volere estendere a tutta l’Emilia-Romagna il modello del protocollo del Progetto "Legalità e sicurezza sul lavoro" stipulato in provincia di Rimini.

In attesa della nuova edizione, in collaborazione con l’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini e con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, il progetto "Legalità e sicurezza sul lavoro" ha aderito alla rassegna cinematografica "La giusta distanza" sui temi della giustizia, dei diritti, del lavoro, dell’inclusione sociale e della legalità. Appuntamento giovedì 9 luglio alle 21 nella Corte degli Agostiniani, dove verrà proiettato "Palazzina LAF", apprezzato film di Michele Riondino ambientato all’Ilva di Taranto (ingresso gratuito).

"Legalità e sicurezza sul lavoro" ha visto uniti ANMIL, Maestri del Lavoro, Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, AUSL, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Agenzia Regionale per il Lavoro, Comune di Rimini e il fitto tessuto delle rappresentanze sindacali (CGIL, CISL, UIL) e datoriali (Confartigianato, Federalberghi, Legacoop Romagna).