Nell'estate dei rincari è tempo di Ferragosto, il sindaco: "Rimini è la capitale italiana delle vacanze"

Le parole del primo cittadino nel messaggio d'augurio a turisti e cittadini per Ferragosto

A Rimini sarà un ferragosto nel segno del sole e del caldo ed è facile immaginare il pienone sulle spiagge. Le prenotazioni alberghiere per questo weekend sono state buone, mentre Mauro Vanni, imprenditore balneare e presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, ha definito agosto 2025 in linea, come afflusso in spiaggia, con quello dell'anno scorso. Se il trend dovesse confermarsi, sarebbe una stagione turistica "buona", ha riferito lo stesso Vanni. È anche però l'estate delle polemiche per il caro ombrellone e per le concessioni balneari, destinate all'asta; o comunque il periodo storico in cui le famiglie italiane sono messe a dura prova dai rincari e dalle bollette salate, con conseguente taglio, parziale e totale, delle ferie. Il calo dei turisti italiani è in parte bilanciato dall'aumento di quelli stranieri. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, nel suo messaggio di augurio di Ferragosto, che sarà diffuso tramite pubbliphono su tutta la spiaggia, sceglie un taglio ottimista: "Oggi, qui a Rimini, potete vivere la vacanza più bella, la più sorridente e gioiosa, la più curiosa è qui, tra i lettini in spiaggia e fino ai musei del centro e alla gita nella natura e nella storia delle nostre colline".

Queste le prime parole del sindaco, che prosegue: "Mai come quest’anno si sente il bisogno di vivere una giornata tutti assieme, lontani dalle preoccupazioni, lasciando tempo e spazio solo al divertimento, alle amicizie e ai sogni. Questo è da sempre il Ferragosto dalle nostre parti: un’oasi di entusiasmo e dolcezza, di spazio per sé dentro però a una festa ricca di colori e spettacolo. E’ tutto quello che di bello può portare l’estate!".

Sadegholvaad definisce Rimini la capitale italiana del ferragosto e delle vacanze: "Passare qui il 15 agosto vuol dire vivere 24 ore indimenticabili, per portarsele poi dietro per tutta la vita. Questa città è nel cuore di milioni di italiani e di ospiti stranieri. E vuole continuare ad occupare un angolo di cuore di altrettanti milioni di persone anche nel futuro".

Il primo cittadino guarda anche al futuro: "Il benvenutoper questo Ferragosto vuole essere la promessa di un arrivederci a presto. Vi aspettiamo in ogni giorno e in ogni mese dell’anno perché qui, ad ogni giorno e ad ogni mese, accade qualcosa di bello, speciale, indimenticabile. Natale, Capodanno, la Pasqua, primavera, naturalmente l’estate, e poi l’autunno con i suoi eventi. Ma ogni giorno dell’anno è buono per stare a Rimini".

In conclusione, il sindaco evidenzia il lavoro della comunità per rendere ogni Ferragosto una festa indimenticabile, ma anche per rendere accogliente la città 365 giorni all'anno: "Tutto questo, che sia il ferragosto o un altro giorno dell’anno, avviene in questa città grazie a migliaia di persone che lavorano in silenzio per fare stare bene gli ospiti. Dietro alla gioia che si respira in una giornata come quella odierna c’è fatica, idee, creatività, organizzazione dei servizi e della sicurezza, condotte con capacità unica da parte di tante donne e uomini. Anche per questo vivere il Ferragosto qui a Rimini è qualcosa di speciale".