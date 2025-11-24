Neonata trovata nel water dopo un parto in casa: aperta un’inchiesta per tentato infanticidio

La madre, che avrebbe dichiarato di non sapere di essere incinta, è ricoverata insieme alla piccola

Un parto improvviso avvenuto in un appartamento di Ciriè, nel Torinese, ha portato alla scoperta di una neonata trovata nel water e rianimata in extremis dal personale del 118. Sul caso la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di tentato infanticidio, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

A lanciare l’allarme è stato il fratello della donna, che ha chiamato i soccorsi dopo essersi reso conto della gravità della situazione. Secondo le prime ricostruzioni, la madre avrebbe riferito di non essere consapevole della propria gravidanza. All’arrivo dei sanitari, la neonata è stata trovata nel water e immediatamente sottoposta alle manovre di rianimazione, risultate decisive per salvarla.

La piccola è ora ricoverata in terapia intensiva neonatale, in condizioni definite molto gravi. Anche la madre è stata portata in ospedale, dove si trova sotto osservazione.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e accertamenti medici per chiarire le circostanze del parto e verificare eventuali responsabilità. L’indagine è in corso e al momento non si esclude alcuna ipotesi.