Nessun monitoraggio richiesto, semplice e conveniente. Usa Topnotch Crypto, la tua app per il reddito passivo e ottieni 3000 Xrp di ricompense ogni giorno

XRP unisce utilità e valore come asset a lungo termine, e il recente aumento dei volumi di scambio evidenzia solidi fondamentali. Se l’attività della rete continuerà a crescere — e colossi tecnologici come Apple o Amazon adotteranno XRPL — potrebbe sbloccare trilioni di valore, posizionando XRP come un asset aziendale chiave.

In linea con le tendenze di mercato, Topnotch Crypto ha lanciato un’app ad alto rendimento e facile da usare per aiutare gli investitori a cogliere l’opportunità e godere di doppi guadagni: sia dall’apprezzamento del token che dai profitti giornalieri.

Cos’è Topnotch Crypto?

Fondata nel 2020, Topnotch Crypto è un leader globale nel cloud mining. Supportata da oltre 500 esperti di finanza e tecnologia blockchain, l’azienda vanta forti capacità tecniche.

Utilizza macchine di mining all’avanguardia, data center distribuiti e fonti di energia rinnovabile per costruire un sistema di mining efficiente ed ecologico.

Gli utenti possono convertire asset come XRP in potenza di calcolo per partecipare al mining di criptovalute principali come BTC e DOGE, abilitando così una crescita patrimoniale a doppio reddito e a bassa soglia di ingresso.

Come iniziare con Topnotch Crypto

Registrazione: Scarica l’app Topnotch Crypto e completa la registrazione per ricevere un bonus di benvenuto di 15 $. Finanzia il tuo account: Deposita varie criptovalute principali, tra cui XRP, DOGE, USDT, BTC e altre. Scegli un piano: Seleziona tra piani a breve termine ad alto rendimento o a lungo termine a reddito stabile, in base alle tue esigenze.

Esempi di Piani

【Contratto di Prova Nuovo Utente】: Investimento: 100 $ | Profitto netto: 100 $ + 8 $ (contratto di 2 giorni)

【Antminer S17】: Investimento: 500 $ | Profitto netto: 500 $ + 32,5 $ (contratto di 5 giorni)

【Antminer T19】: Investimento: 1.100 $ | Profitto netto: 1.100 $ + 154 $ (contratto di 10 giorni)

【Whatsminer M30S】: Investimento: 3.000 $ | Profitto netto: 3.000 $ + 675 $ (contratto di 15 giorni)

【Antminer S19J PRO】: Investimento: 4.800 $ | Profitto netto: 4.800 $ + 1.536 $ (contratto di 20 giorni)

【Antminer S19J XP】: Investimento: 10.000 $ | Profitto netto: 10.000 $ + 5.100 $ (contratto di 30 giorni)

Inizia a guadagnare: Una volta attivato il contratto, i guadagni giornalieri vengono calcolati automaticamente e accreditati sul tuo account. Puoi prelevare i profitti o reinvestirli per aumentare la tua potenza di calcolo.

Vantaggi di Topnotch Crypto

Infrastruttura verde : Le farm di mining si trovano in aree con abbondanza di energia e bassi costi elettrici, garantendo spese ridotte e alta efficienza energetica.

Tecnologia Smart Contract : Operazioni di sistema trasparenti e sicure, con gestione e allocazione della potenza di calcolo automatizzate.

Accesso da app mobile : Fai mining ovunque e in qualsiasi momento — senza bisogno di acquistare attrezzature, pagare bollette elettriche o occuparsi della manutenzione.

Garanzia di sicurezza: Topnotch Crypto utilizza le suite di sicurezza McAfee® e Cloudflare® per proteggere i dati degli utenti e garantire la sicurezza finanziaria. Le tue informazioni non vengono mai condivise con terze parti.

Sintesi

Gli analisti notano che Topnotch Crypto sta cavalcando l’onda dell’aumento del volume di scambio e del trend rialzista di XRP, attirando rapidamente l’attenzione del mercato e posizionandosi come una nuova e promettente fonte di reddito passivo.

La piattaforma è facile da usare, adatta sia ai professionisti che agli utenti comuni, e offre un accesso semplice alla finanza digitale.

Con il crescente interesse verso XRP, Topnotch Crypto guida una nuova ondata di investimenti. Attraverso l’app, gli utenti possono monitorare i profitti in tempo reale, ottenendo una crescita patrimoniale efficiente, trasparente e sostenibile, con alti ritorni giornalieri.

