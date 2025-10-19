Traffico intenso in Valmarecchia per fiere tartufo e castagne: code fino a Rimini

Tutto esaurito per la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria e la Fiera delle castagne di Talamello

Oggi (domenica 19 ottobre) ancora un grande successo per la fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria, che anche quest’anno sta registrando numeri da record. La manifestazione, in programma ogni domenica dal 5 ottobre al 2 novembre, ha fatto registrare il tutto esaurito, complice anche la splendida giornata autunnale con condizioni meteo ideali per una gita fuori porta.

Le vie del borgo santagatese sono state letteralmente invase da visitatori provenienti da tutta la Romagna e dalle regioni limitrofe, attratti dal profumo del tartufo bianco pregiato e dalle numerose specialità gastronomiche proposte negli stand.

Non solo tartufo: sempre oggi, nella vicina Talamello, si è svolta la tradizionale fiera delle castagne, altro appuntamento imperdibile dell’autunno in Valmarecchia. Anche qui tantissimi visitatori hanno affollato il centro storico per degustare caldarroste, dolci tipici e prodotti locali.

Il successo congiunto dei due eventi ha però avuto un effetto collaterale inevitabile: la strada Marecchiese è rimasta congestionata per ore, con lunghe code di rientro dalla Valmarecchia fino a Rimini.

Un segnale, questo, dell’enorme richiamo turistico che il territorio continua ad esercitare grazie alle sue eccellenze enogastronomiche e alla capacità di unire tradizione, cultura e accoglienza.