Nessuno conosceva questa parte della storia | Il Castello di Gradara e la verità dietro la leggenda di Paolo e Francesca

Scopri il Castello di Gradara: tra leggende, misteri e la tragica storia di Paolo e Francesca che ha ispirato Dante.

Un amore nato dall'inganno

Nel cuore delle Marche, a pochi chilometri da Rimini, sorge il maestoso Castello di Gradara, teatro di una delle storie d'amore più tragiche e famose della letteratura italiana: quella di Paolo e Francesca. Secondo la leggenda, nel 1275, Francesca da Polenta fu data in sposa a Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Per evitare un possibile rifiuto, fu inviato Paolo, fratello di Gianciotto, a rappresentarlo. Francesca, ignara dell'inganno, si innamorò di Paolo, credendolo il suo promesso sposo. Quando la verità venne a galla, l'amore tra i due era già sbocciato. Scoperti da Gianciotto, furono entrambi uccisi in un impeto di gelosia. Dante Alighieri immortalò questa vicenda nel V Canto dell'Inferno della Divina Commedia, rendendo il castello simbolo eterno di passione e tragedia.

Architettura e storia della rocca

Costruito intorno al 1150 dalla famiglia De Grifo, il Castello di Gradara è un esempio straordinario di architettura medievale. La fortezza è circondata da una doppia cinta muraria, la più esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, rendendola una delle strutture difensive più imponenti d'Italia. Nel corso dei secoli, il castello passò sotto il controllo di diverse famiglie nobiliari, tra cui i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere, ciascuna delle quali lasciò il proprio segno nella storia e nell'architettura della rocca.

Nazareno Balducci/Wikipedia Castello innevato

Misteri e leggende tra le mura

Oltre alla tragica storia di Paolo e Francesca, il castello è avvolto da numerose leggende. Si narra che i fantasmi degli amanti vaghino ancora tra le stanze e le torri, incapaci di trovare pace. Alcuni visitatori affermano di aver percepito presenze misteriose o di aver udito sussurri nelle notti silenziose. Inoltre, il castello ospita una rete di grotte e passaggi segreti, alcuni dei quali risalenti al IV-V secolo d.C., utilizzati come vie di fuga o per nascondere tesori durante gli assedi.

Curiosità

Una delle stanze più visitate del castello è la Camera di Francesca, dove si dice sia avvenuto l'ultimo incontro tra gli amanti. La stanza conserva ancora arredi d'epoca e offre ai visitatori un tuffo nel passato, permettendo di rivivere, almeno in parte, la storia che ha reso immortale il Castello di Gradara