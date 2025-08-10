Netanyahu prosegue con l’offensiva a Gaza

Londra e Parigi chiedono lo stop all’Onu

Israele conferma l’avanzata militare nella Striscia di Gaza nonostante le crescenti pressioni internazionali. Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’obiettivo non è l’occupazione del territorio, ma l’eliminazione di Hamas, stimando ancora la presenza di “migliaia di terroristi”. Secondo il primo ministro, il piano d’azione “rapido” è il modo migliore per porre fine al conflitto, respingendo le accuse di causare fame tra la popolazione civile: “Gli unici che stanno deliberatamente morendo di fame sono i nostri ostaggi”.

All’Onu, il segretario generale ha definito la situazione “un’ennesima pericolosa escalation”, mentre il Consiglio di sicurezza si è riunito d’urgenza a New York. Francia e Regno Unito hanno chiesto a Israele di revocare immediatamente la decisione, avvertendo che rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria.

Sul fronte sportivo, l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato l’Uefa per l’omaggio al calciatore soprannominato “Pelé palestinese”, ritenendo inaccettabile che non sia stato indicato chi lo abbia ucciso a Gaza.