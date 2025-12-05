Netflix compra Warner Bros per 83 miliardi: svolta storica per Hollywood

L’operazione ridisegna l’equilibrio dell’intrattenimento globale mentre l’Ue sanziona X per violazioni del Dsa

Netflix ha raggiunto un accordo per acquisire gli studios e le attività di streaming di Warner Bros per 83 miliardi di dollari, in uno dei più grandi colpi di scena della storia dell’intrattenimento. L’operazione, destinata a chiudersi dopo le approvazioni regolatorie, potrebbe rivoluzionare la produzione e la distribuzione di film e serie, unendo sotto un unico gigante saghe e contenuti iconici come Harry Potter, Dc Comics e i titoli Hbo.

L’acquisizione segna un punto di svolta per Hollywood: da un lato la concentrazione di potere in un singolo player solleva interrogativi sul futuro della concorrenza; dall’altro, la collaborazione tra gli storici studios e il leader dello streaming promette un’offerta senza precedenti per gli abbonati.

Nel frattempo, in Europa, la Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni di euro a X, la piattaforma di Elon Musk, per violazioni del Digital Services Act. Tra le irregolarità contestate figurano il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza nella pubblicità online e la mancata concessione di accesso ai dati pubblici ai ricercatori. È la prima sanzione di non conformità applicata nell’ambito del Dsa, il regolamento che mira a riportare ordine nella gestione dei contenuti e dei diritti digitali.

Due notizie che, pur in ambiti diversi, raccontano lo stesso scenario: un ecosistema digitale in rapida trasformazione, dove potere, responsabilità e regolazione stanno ridefinendo le regole del gioco.